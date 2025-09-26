Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$267,416
Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
$2,42 млн
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
$263,666
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$324,640
Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
$467,795
Таунхаус в Вильяхойоса, Испания
Таунхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Красивая двухквартирная вилла недалеко от центра Кальпе, с видом на Пеньон Ифач и солнцем в …
$395,718
Таунхаус в автономное сообщество Валенсия, Испания
Таунхаус
автономное сообщество Валенсия, Испания
Площадь 176 м²
Представляем новый просторный таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в районе Balcón d…
$384,332
Таунхаус в Mareny de Barraquetes, Испания
Таунхаус
Mareny de Barraquetes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Представляем  вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальмерас в…
$444,291
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
$247,625
Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
$280,462
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Новые двухквартирные и террасные виллы в Долорес, Аликанте Откройте для себя этот эксклюзив…
$459,174
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые таунхаусы и угловые таунхаусы в Пилар де ла Орадада Современная жизнь в сердце Коста …
$351,132
Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
СМЕЖНЫЙ ДОМ В ДОЛОРЕС Новый жилой комплекс с таунхаусами и таунхаусами в Долорес. Красивый т…
$387,586
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Замечательный таунхаус в районе Punta Prima. Дом состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, столо…
$149,809
Таунхаус в Almoradi, Испания
Таунхаус
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ПАРВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный двухквартирный дом на…
$380,050
Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Хороший таунхаус с прекрасным видом в Ла Нусии. На застроенной площади 169 м2 есть простор…
$487,664
Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл …
$492,225
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$352,763
Таунхаус в Cox, Испания
Таунхаус
Cox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа новых таунхаусов в Коксе - 44 современных дома с удобствами Откройте для себя новый…
$276,065
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
В Торребланке , одном из самых символичных районов Торревьехи , этот двухуровневый четырехкв…
$153,958
Таунхаус в Санта-Пола, Испания
Таунхаус
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
$183,027
Таунхаус в Санта-Пола, Испания
Таунхаус
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
$306,839
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Дуплекс с бассейном, 4 спальни и 1 ванной комнаты, террасы 240 м2. На юг, недалеко от моря и…
$226,092
Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается двухквартирный дом с 3 спальнями, большим частным садом, парковочным местом и соля…
$166,770
