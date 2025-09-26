Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный Таунхаус в Бигастро, Коста Бланка - SUN116085 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$250,577
Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Evo Villas — это современный жилой комплекс в Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), всего в нескол…
$466,742
Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный таунхаус в урбанизации закрытого типа.Таунхаус расположен на двух ур…
$487,520
Tut TravelTut Travel
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Красивая двухквартирная вилла недалеко от центра Кальпе, с видом на Пеньон Ифач и солнцем в …
$395,718
Таунхаус в автономное сообщество Валенсия, Испания
Таунхаус
автономное сообщество Валенсия, Испания
Площадь 176 м²
Представляем новый просторный таунхаус с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в районе Balcón d…
$384,332
Estate Service 24Estate Service 24
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этот дом является идеальным семейным домом в закрытой урбанизации недалеко от деревни Полоп.…
$288,176
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
$1,59 млн
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 174 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$799,289
Atlas PropertyAtlas Property
Таунхаус в San Fulgencio, Испания
Таунхаус
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Villas является частью нашего новейшего проекта, который будет состоять из нескольких этапов…
$349,046
Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
В продаже новый таунхаус с видом на море в Финестрате. Площадь таунхауса 106 кв. м., площадь…
$586,983
Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Хороший таунхаус с прекрасным видом в Ла Нусии. На застроенной площади 169 м2 есть простор…
$487,664
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Таунхаусы. Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcó…
$510,469
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$869,402
Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Современный Новый Таунхаус в Бигастро, Коста-Бланка, Испания - SUN116088 3 спальни, 3 ванные…
$234,306
Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус площадью 112 м2 в два уровня в районе Пилар-де-ла-Орадада. Сад, соляри…
$499,415
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$846,031
Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Уютный дом в тихом горном районе Ориуэлы — Raiguero de Bonanza — станет прекрасным местом дл…
$157,405
Таунхаус в Ориуэла, Испания
Таунхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаус с 3 спальнями рядом с пляжем в Ла Зения. Танухас после капитального ремонта, рядом …
$331,142
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Эксклюзивный жилой комплекс "Los Cisnes" в Аликанте, этот таунхаус площадью 218 м² предлагае…
$1,02 млн
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
В Альбире, престижном и избранном анклаве, расположенном между Алтеей и Бенидормом, мы предл…
$773,978
Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Evo Villas — это современный жилой комплекс в Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), всего в нескол…
$453,777
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, имя, с которым этот сектор Годеллы был крещён, означает «растение» на латыни. Терм…
$828,502
Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый таунхаус возле моря в Торре-де-ла-Хорадада, Коста-Бланка - MG117093 3 спальни, 2 ванны…
$249,493
