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Таунхаусы с садом на Тенерифе, Испания

Adeje
15
Arona
8
Los Cristianos
6
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2 объекта найдено
Таунхаус в Adeje, Испания
Таунхаус
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$630,163
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Таунхаус в Adeje, Испания
Таунхаус
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$272,888
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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