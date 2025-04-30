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Таунхаусы с гаражом на Тенерифе, Испания

Adeje
15
Arona
8
Los Cristianos
6
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1 объект найдено
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$287,135
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

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