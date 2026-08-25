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Таунхаусы в Ароне, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305 567
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635 626
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$465 348
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524 829
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Терраса, гараж, вид на горы
$505 010
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Мы продали этот замечательный таунхаус в комплексе Los Halcones. Он предлагает две спальни и…
$208 965
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
This lovely newly reformed house is located in the complex of Chayofita, it consists of 3 be…
$103 922
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Таунхаус 4 комнаты в Арона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Продается таунхаус в жилом комплексе «Portonovo» в городе Лос-Кристианос на юге Тенерифе. До…
$763 867
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Таунхаус 4 комнаты в Арона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается просторный и светлый таунхаус в Коста-дель-Силенсио. Таунхаус расположен в тихом, …
$273 984
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