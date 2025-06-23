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Квартиры-студии с садом на Тенерифе, Испания

Arona
9
Adeje
10
San Miguel de Abona
3
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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
$88,472
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Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
$80,429
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
$88,472
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с бассейном
Недорогая
Элитная
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