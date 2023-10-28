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Квартиры-студии в San Miguel de Abona, Испания

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в San Miguel de Abona, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
€60,000
Студия 1 спальня с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в San Miguel de Abona, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
€77,000
Студия 1 спальня с бассейном, с садом в San Miguel de Abona, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с садом
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
€77,000
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