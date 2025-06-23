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Дуплексы с террасой на Тенерифе, Испания

Adeje
12
Arona
13
Los Cristianos
7
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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Adeje, Испания
Дуплекс 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент типа дуплекс в комплекс…
$387,226
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Агентство
VYM Canarias
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Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Предлагается просторный дуплекс в жилом комплексе Apartamentos baraca, расположенном в на ю…
$473,918
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
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Realting.com
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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