Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Арона
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Ароне, Испания

;
Дуплекс Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$305 567
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Арона, Испания
Дуплекс 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Представляем эту привлекательную трехуровневую квартиру, расположенную в комплексе Сан-Рафаэ…
$285 998
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Castle Harbour. Дуплекс состоит: 2 с…
$220 428
Оставить заявку
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Дуплекс 2 спальни в El Bebedero, Испания
Дуплекс 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже дуплекс-пенхаус, который находится в комплексе "Diana" в зоне Buzanada. Апартамент…
$173 777
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$425 695
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$367 380
Оставить заявку
TekceTekce
Дуплекс 3 комнаты в Арона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается дуплекс квартира с двумя спальнями в комплексе Altamar Paradise в Плая де Лас Амер…
$421 935
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Арона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
$219 078
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Palm Mar Arona, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Palm Mar Arona, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
$756 196
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Арона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
$273 984
Оставить заявку
Realting.com
Перейти