Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Санта-Крус-де-Тенерифе
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Сад

Дуплексы с садом на Тенерифе, Испания

Adeje
6
Arona
10
Los Cristianos
5
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$482,212
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти