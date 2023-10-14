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Дуплексы с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Arona
11
Adeje
6
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4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной в Granadilla de Abona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с гаражом, с охраной
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дуплекс в современном жилом комплексе на первой линии Los Martines в районе Эль Медано. Райо…
€420,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
€690,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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