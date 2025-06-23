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Дуплексы с гаражом на Тенерифе, Испания

Adeje
12
Arona
13
Los Cristianos
7
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$301,033
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Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$361,929
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
$286,096
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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