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Дуплексы в Los Cristianos, Испания

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7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Красивый двухуровневый дом с 2 спальнями, расположенный в Парке Сантьяго III, великолепном т…
$792,572
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Дуплекс 1 спальня в Arona, Испания
Дуплекс 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Агентство недвижимости предлагает на продажу апартаммент типа "дуплекс" в комплексе на перво…
$418,931
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Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$288,720
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Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
В продаже дуплекс, который располагается в комплексе Castle Harbour. Дуплекс состоит: 2 с…
$208,275
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Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$400,017
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Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$347,125
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Дуплекс 3 комнаты в Arona, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Arona, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается дуплекс квартира с двумя спальнями в комплексе Altamar Paradise в Плая де Лас Амер…
$421,935
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