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Жилой квартал Villa Azahar Real

Benahavis, Испания
от
$4,27 млн
;
3
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ID: 39354
ID новостройки на Realting
In CRM: 1550743473
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Calle Lago Saimaa

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Villa Azahar Real
Benahavis, Испания
от
$4,27 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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