Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Мурсии, Испания

Вилла Удалить
Очистить
56 объектов найдено
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
New build villas in Altaona Golf, Murcia The homes in this residential area are located on t…
$474,347
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Frontline Golf Villa in Roda, Costa Cálida A luxury home with a private pool and parking spa…
$752,413
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
$688,817
Оставить заявку
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Villas in Altaona Golf, Baños y Mendigo, Murcia All the homes in this residential area are l…
$943,242
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошная вилла недалеко от моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - DS8138 3 спальни,…
$661,698
Оставить заявку
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
New build villas in Altaona Golf, Murcia The homes in this residential area are located on t…
$430,729
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$375,324
Оставить заявку
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
$454,610
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$280,028
Оставить заявку
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$211,418
Оставить заявку
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Semi-detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida 18 homes on the second line of go…
$294,422
Оставить заявку
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Villas in Altaona Golf, Baños y Mendigo, Murcia All the homes in this residential area are l…
$806,935
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Красивый дом у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - DS2164 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
$710,512
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$245,045
Оставить заявку
Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
$375,661
Оставить заявку
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$321,684
Оставить заявку
Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
$285,153
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивая вилла у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - SGN8680 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$205,994
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$348,836
Оставить заявку
Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
Оставить заявку
Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
Оставить заявку
Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$486,233
Оставить заявку
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
Villas in Altaona Golf, Baños y Mendigo, Murcia All the homes in this residential area are l…
$757,865
Оставить заявку
Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Villas for sale in Altaona Golf, Murcia, Costa Cálida This type of villa has 2 bedrooms and …
$374,025
Оставить заявку
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
$4,91 млн
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$370,645
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти