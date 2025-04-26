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Виллы с террасой в Мурсии, Испания

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106 объектов найдено
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
$400,742
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
2 unique villas in Roldan, Torre Pacheco, Murcia Each home has 4 bedrooms and 3 full bathroo…
$642,277
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
New build villas in Altaona Golf, Murcia The homes in this residential area are located on t…
$474,347
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Ла Манга, Коста Калида - AGI115527 3 спальни, 3 ванные…
$417,575
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Semi-detached villas in Roda Golf, Murcia, Costa Calida A residential complex of 5 semi-deta…
$436,072
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Вилла в прекрасном месте рядом с гольф-полем Вилла в традиционном средиземноморском дизайне…
$116,914
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Frontline Golf Villa in Roda, Costa Cálida A luxury home with a private pool and parking spa…
$752,413
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями рядом с гольфом и пляжем в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные…
$395,600
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$384,330
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
$371,549
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с морем и полем для гольфа в Лос-Алькасарес
$398,308
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$297,140
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями в Лос-Алькасарес. Виллы с 3 спальнями на участке площадью 350 м2 в Лос-А…
$376,440
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Villas in Altaona Golf, Baños y Mendigo, Murcia All the homes in this residential area are l…
$943,242
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Вилла в Aguilas, Испания
Вилла
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
$302,193
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
New build villas in Altaona Golf, Murcia The homes in this residential area are located on t…
$430,729
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Красивая вилла в современном стиле в Лос Алькасарес! Тихое место для отдыха и проживания кру…
$411,017
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$244,727
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
$454,610
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Zen Sakura - это современные виллы, построенные по высоким стандартам качества и комфорта. …
$330,926
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
$381,457
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Exclusive villas in Santa Rosalía Resort, Murcia 6 exclusive homes, each with its own design…
$850,553
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
$419,824
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Semi-detached villas in San Javier, Murcia, Costa Cálida A luxury complex that has 24 apartm…
$280,028
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$339,744
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с полем для гольфа
Недорогая
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