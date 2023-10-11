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Виллы с видом на горы в Мурсия, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€476,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€401,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€343,000

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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