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Квартиры с гаражом в Мурсии, Испания

Churra
7
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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$282,179
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$436,072
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Villas for sale in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartmen…
$565,945
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Квартира в Lorqui, Испания
Квартира
Lorqui, Испания
Площадь 71 м²
Светлый пол с видом на море в Кабо-де-лас-Уэртас - Авенида-де-ла-Кондоминио (Аликанте) Недви…
$290,419
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Квартира 4 спальни в Картахена, Испания
Квартира 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Жилой комплекс вилл в Плайя Хонда состоит из 16 участков площадью от 400 до 800 квадратных м…
$634,583
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты рядом с морем в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - GU66…
$325,371
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$396,268
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$283,409
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 131 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$434,928
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Жилые 4 таунхауса с частным бассейном, террасами с летней кухней, крытым гаражом и большим с…
$340,744
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$346,068
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is centr…
$356,901
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida.  Composed of 24 apartments with …
$340,221
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6633 3 спальни, 2 в…
$325,371
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 67 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$289,383
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 152 м²
Четвертый завод
$508,837
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Квартира 3 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
3-комнатная квартира в Агилас, Мурсия с захватывающим видом на море на первой линии. Его диз…
$371,845
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Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
2 квартира в Агилас, Мурсия с захватывающим видом на море на первой линии. Его дизайн и архи…
$345,674
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 52 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$229,119
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is cent…
$356,901
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 100 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$354,196
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$412,187
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$212,529
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6632 3 спальни, 2 ванные ком…
$325,371
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$187,449
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