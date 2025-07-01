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Квартиры с садом в Мурсии, Испания

Churra
5
Los Dolores
3
Квартира Удалить
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19 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Мурсия, Испания
Квартира 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя идеальное сочетание стиля и удобства с этими элегантными квартирами, распо…
$208,093
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$359,221
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА ГОЛЬФ-ПОЛЕ Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в …
$253,896
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$232,837
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С ЛА СЕРЕНА ГОЛЬФ, ЛОС АЛЬКАСАРЕС Этот удивительный комплекс буд…
$313,883
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$307,808
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Новый жилой комплекс сос…
$382,472
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$267,416
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Туристические апартаменты с лицензией на аренду в Лос Нарехос, Лос Алькасарес Первоклассное…
$377,705
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс современных квартир и пе…
$331,204
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Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Новый жилой комплекс современных квартир и пе…
$284,703
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С ЛА СЕРЕНА ГОЛЬФ, ЛОС АЛЬКАСАРЕС Этот удивительный комплекс буд…
$395,260
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$144,268
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эксклюзивные апартаменты в новостройке на частном курорте в 4 км от пляжа Элитный жилой ком…
$395,260
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$153,078
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Новый жилой комплекс из 6 бло…
$389,331
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новые апартаменты в Hacienda del Álamo Golf Resort, Мурсия Современные дома в эксклюзивном …
$226,577
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$359,221
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый жилой комплекс состоит из 32 квартир и пентхау…
$312,720
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Типы недвижимости в Мурсии

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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