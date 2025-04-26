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Квартиры с террасой в Мурсии, Испания

Churra
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111 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$299,875
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
В домах есть 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гаражное место и кладовая в подвале. …
$282,179
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
$294,368
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$436,072
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$307,808
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartments wi…
$358,759
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Уникальный комплекс, состоит извысококачественных апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен…
$157,537
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Квартира 1 спальня в Torre Pacheco, Испания
Квартира 1 спальня
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Apartments for sale in Santa Rosalia Resort, Torre Pacheco The development includes 22 luxur…
$217,000
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
$164,647
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Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Bungalows for sale in Alhama Nature Resort, Murcia An exclusive complex of 18 homes that com…
$235,429
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Residential Elegance предлагает одну из лучших урбанизаций в Ло-Пагане, расположенную на бер…
$336,822
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$191,224
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
$190,233
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Villas for sale in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartmen…
$565,945
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$99,080
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Квартира 2 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
$104,034
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Новый жилой комплекс 87 современных и просторных квартир, с 3 зданиями, большой зеленой терр…
$275,171
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$190,233
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Квартира 1 спальня в Арчена, Испания
Квартира 1 спальня
Арчена, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями недалеко от города Мурсия. Урбанизация квартир и пентхаусов с 1 и…
$91,533
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$232,837
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$128,705
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Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Duplex with communal pool in San Pedro del Pinatar, Murcia A luxury complex of 10 homes with…
$204,351
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Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Bungalows for sale in Alhama Nature Resort, Murcia An exclusive complex of 18 homes that com…
$202,715
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 120 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$396,268
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
$283,409
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый совр…
$347,896
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Элитные новые апартаменты возле моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида - ER114426 2 спальни, 2 …
$194,170
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
$354,211
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Квартира в Churra, Испания
Квартира
Churra, Испания
Площадь 131 м²
Гаудия является двухфазным жилым домом с 196 домами с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Все дома имеют …
$434,928
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Apartments in Santa Rosalia Resort, Murcia A luxury complex made up of 60 apartments, distri…
$278,066
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