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Квартиры с террасой в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
70
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2 объекта найдено
Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   139 000 гаста & евро;   342 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$137,721
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 70 м²
New Development: Prices from € 410,000 to € 690,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$409,932
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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