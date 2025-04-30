Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Malaga Costa del Sol
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
9
Пентхаус Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$2,08 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
3 исключительных квартиры в историческом здании в престижном районе Малаги Отреставрированно…
$1,94 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 389 м²
Количество этажей 20
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Эксклюзивном Высотном Здании в Малаге, Коста-дель-Соль Малаг…
$4,99 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Топовом Месте Малаги. Квартиры на первом этаже с панор…
$1,79 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 9
Роскошные квартиры на первой береговой линии в Малаге, рядом с инфраструктурой Малага, распо…
$2,17 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 9
Роскошные квартиры на первой береговой линии в Малаге, рядом с инфраструктурой Малага, распо…
$2,64 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$1,22 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 4
96 потрясающих квартир в районе Эль Лимонар в Малаге Предлагаемые на продажу квартиры находя…
$704,902
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
96 потрясающих квартир в районе Эль Лимонар в Малаге Предлагаемые на продажу квартиры находя…
$869,741
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти