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Квартиры около гольф-клуба в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
70
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1 объект найдено
Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 30 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   235 000 гаста & евро;   425 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ba…
$233,847
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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