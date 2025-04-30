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Квартиры на берегу моря в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
70
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7 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$2,08 млн
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Квартира 5 комнат в Малага, Испания
Квартира 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Этаж 16/20
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Эксклюзивном Высотном Здании в Малаге, Коста-дель-Соль Малаг…
$2,32 млн
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Квартира 1 комната в Малага, Испания
Квартира 1 комната
Малага, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$260,634
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Пентхаус 2 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Топовом Месте Малаги. Квартиры на первом этаже с панор…
$1,79 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$1,22 млн
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$442,351
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Квартира 2 комнаты в Малага, Испания
Квартира 2 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$306,323
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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