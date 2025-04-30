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Квартиры с гаражом в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
70
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7 объектов найдено
Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 46 м²
New Development: Prices from € 269,000 to € 525,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 0 - 2] [Built siz…
$266,525
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   139 000 гаста & евро;   342 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$137,721
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 70 м²
New Development: Prices from € 410,000 to € 690,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$409,932
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 57 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   245 000 гаста & евро;   385 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ba…
$243,798
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 49 м²
New Development: Prices from € 335,000 to € 549,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$331,559
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Квартира в Малага, Испания
Квартира
Малага, Испания
Площадь 30 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   235 000 гаста & евро;   425 000. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ba…
$233,847
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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