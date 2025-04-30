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Жильё в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
83
83 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Малага, Испания
Дом 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с 3 спальнями в Эль-Лимонаре, Малага Предлагаемые на продажу дома находятся в…
$1,81 млн
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В МАЛАГЕ Новый жилой комплекс состоит из 35 квартир, распределенных …
$390,829
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 5 комнат в Малага, Испания
Квартира 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Этаж 14/20
Недвижимость с 1, 2, 3 и 4 Спальнями в Эксклюзивном Проекте в Малаге Столицей побережья Кост…
$4,31 млн
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Пентхаус 5 комнат в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$2,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Удивительном Месте в Малаге Рядом со Всей Инфраструктурой Предлагаемые на п…
$393,571
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Квартира 5 комнат в Малага, Испания
Квартира 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в ваш собственный уголок роскоши у Средиземного моря. Новый проект, которы…
$3,48 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 2 комнаты в Малага, Испания
Квартира 2 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасная инвестиционная возможность! Представляем вам уютную квартиру с одной спальней пло…
$304,679
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 5 комнат в Малага, Испания
Квартира 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Этаж 16/20
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Эксклюзивном Высотном Здании в Малаге, Коста-дель-Соль Малаг…
$2,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach". Апартаменты расположены в Ма…
$1,41 млн
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАЛАГЕ Новый жилой комплекс класса люкс, расположенный в Малаге. Эт…
$723,080
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Дом 5 комнат в Малага, Испания
Дом 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ЭЛИТНЫЕ ВИЛЛЫ В МАЛАГЕ Проект новостройки из 10 вилл предлагает различные жилищные ре…
$1,99 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАЛАГЕ Новый жилой комплекс класса люкс, расположенный в Малаге. Эт…
$538,621
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Малага, Испания
Дом 4 спальни
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
спаренный дом - Málaga (El Palo) , Общая площадь 127m2, 8m2, 4 Кол-во спален, 2 Количество …
$309,949
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Всего 12 эксклюзивных домов в привилегированной, тихой и семейной зоне, всего в шаге от Педр…
$529,890
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 1-3 спальнями в жилом комплексе в самом центре Малаги с двумя общими цокольными э…
$483,567
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Квартира 1 комната в Малага, Испания
Квартира 1 комната
Малага, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$260,634
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Малаге Рядом со Всеми Объектами Инфраструктуры. Новые квартиры в Малаге, Коста-де…
$449,347
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Недавно отремонтированная квартира в Малаге, Коста-дель-Соль. Эта квартира расположена в цен…
$545,315
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Мы рады представить вам апартаменты с высочайшим качеством строительства и отделки. Большие …
$662,252
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Фантастический полуотдельный дом в Педрегалехо Альто. Хороший доступ к автомагистрали и пляж…
$1,08 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 1-3 спальнями в жилом комплексе в самом центре Малаги с двумя общими цокольными э…
$1,33 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
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Пентхаус 3 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
3 исключительных квартиры в историческом здании в престижном районе Малаги Отреставрированно…
$1,94 млн
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$370,703
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
96 потрясающих квартир в районе Эль Лимонар в Малаге Предлагаемые на продажу квартиры находя…
$480,771
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Частная разработка будет осуществляться в соответствии с экоэффективными критериями проектир…
$475,797
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
96 потрясающих квартир в районе Эль Лимонар в Малаге Предлагаемые на продажу квартиры находя…
$647,951
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Проект разработан архитектурной студией HCP и распределен в одном здании (многоквартирном) с…
$353,260
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры в центральном и полностью сконсолидированном районе, на главной улице Альхаурин де …
$256,114
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Топовом Месте Малаги. Квартиры на первом этаже с панор…
$1,53 млн
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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