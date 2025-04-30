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Квартиры с видом на горы в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
70
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Малага, Испания
Квартира 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Этаж 16/20
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Эксклюзивном Высотном Здании в Малаге, Коста-дель-Соль Малаг…
$2,32 млн
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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