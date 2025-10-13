Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Шале
  6. Сад

Шале с садом в Марине-Бахе, Испания

4 объекта найдено
Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 309 м²
$832,425
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 212 м²
$583,870
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
AdriastarAdriastar
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 349 м²
$799,597
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
