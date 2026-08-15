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Шале с бассейном в Марине-Бахе, Испания

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2 объекта найдено
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 313 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$882,337
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 229 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$675,621
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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