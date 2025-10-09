Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Шале
  6. Терраса

Шале с террасой в Марине-Бахе, Испания

3 объекта найдено
Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
$247,432
Оставить заявку
Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
Оставить заявку
Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
$262,561
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти