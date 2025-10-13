Показать объекты на карте Показать объекты списком
Шале с гаражом в Марине-Бахе, Испания

3 объекта найдено
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 309 м²
$832,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 212 м²
$583,870
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 349 м²
$799,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
