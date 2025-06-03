Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Марине-Альте, Испания

Кальпе
8
Denia
4
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$150,742
Оставить заявку
Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$172,432
Оставить заявку
Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти