Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Марине-Альте, Испания

Кальпе
8
Denia
4
Таунхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$150,742
Оставить заявку
Таунхаус в Pedreguer, Испания
Таунхаус
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый таунхаус в шикарными панорамными видами на море и долину Марина Альта в Педрегере (Pe…
$172,432
Оставить заявку
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Кальпе. Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Ка…
$452,977
Оставить заявку
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
This fabulous home is sold fully furnished and perfectly prepared to move into. With thr…
$822,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
$379,567
Оставить заявку
Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
$243,465
Оставить заявку
Таунхаус в Denia, Испания
Таунхаус
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
$168,094
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти