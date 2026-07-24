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Дома с террасой в La Axarquia, Испания

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Torrox
19
Rincon de la Victoria
10
Velez Malaga
10
6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с потрясающими видами на море, большой залитой солнцем террасой и частн…
$517,810
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Великолепный новый таунхаус с террасой на крыше и панорамным видом на море, расположенный в …
$483,793
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Фантастический таунхаус на берегу моря с просторными террасами, общим бассейном и частной па…
$468,537
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Современный новый таунхаус с панорамным видом на море, красивой террасой на крыше и общим ба…
$403,932
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Элегантный таунхаус с террасами с видом на море, элитной отделкой и частными садами, располо…
$448,460
НДС
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Вилла 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Вилла 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Стильная просторная вилла с просторной открытой планировкой, частным садом и подвалом в безо…
$458,528
НДС
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Типы недвижимости в La Axarquia

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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