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Дома с видом на море в La Axarquia, Испания

Velez-Malaga
6
Нерха
4
Rincon de la Victoria
3
12 объектов найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Нерха, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Роскошные отдельно стоящие дома в Нерха Малага Ознакомьтесь с объектами недвижимости, выста…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torre del Mar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Просторные Сдвоенные Виллы Люкс-Класса с Современным Дизайном в Велес-Малага Виллы в Торре-д…
€550,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Chilches, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Chilches, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 4/4
Великолепные Сдвоенные Виллы с 4 Спальнями и 3 Ванными Комнатами в Малаге Велес-Малага – гла…
€415,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 4/4
Дом с Захватывающим Видом на Море с 3 Спальнями в Торроксе, Коста-дель-Соль Расположенный в …
€449,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torrox, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Фантастическая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Торроксе Торрокс, наряду с Нерх…
€459,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Caleta de Velez, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Сдвоенная Вилла с Собственным Бассейном и Видом на Море Калета-де-Велес – небольшой прибрежн…
€890,000

Типы недвижимости в La Axarquia

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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