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16 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Нерха, Испания
4
4
316 м²
2
Роскошные отдельно стоящие дома в Нерха Малага Ознакомьтесь с объектами недвижимости, выста…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
3
99 м²
2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torre del Mar, Испания
4
3
175 м²
3
Просторные Сдвоенные Виллы Люкс-Класса с Современным Дизайном в Велес-Малага Виллы в Торре-д…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
5
3
212 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
150 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
4
3
89 м²
6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Chilches, Испания
5
3
204 м²
4/4
Великолепные Сдвоенные Виллы с 4 Спальнями и 3 Ванными Комнатами в Малаге Велес-Малага – гла…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
124 м²
2/2
Просторные Дома с 3-мя Спальнями в Комплексе Рядом с Морем в Велес-Малага Стильные дома расп…
€359,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
4
3
149 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€619,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
3
2
139 м²
4/4
Дома с 2 или 3 Спальнями и Большими Частными Садами и Солярием в Нерхе Нерха – знаковое мест…
€499,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
5
4
187 м²
4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
4
3
268 м²
4/4
Дом с Захватывающим Видом на Море с 3 Спальнями в Торроксе, Коста-дель-Соль Расположенный в …
€449,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torrox, Испания
4
3
138 м²
4/4
Фантастическая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Торроксе Торрокс, наряду с Нерх…
€459,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Caleta de Velez, Испания
5
3
169 м²
3/3
Сдвоенная Вилла с Собственным Бассейном и Видом на Море Калета-де-Велес – небольшой прибрежн…
€890,000
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Дом 3 спальни с Terrace, с Schools, с Water
Velez-Malaga, Испания
3
1
216 м²
3
ДОМ - Vélez - Málaga (Centro) , Общая площадь 216m2, 3 Кол-во спален, 1 Количество ванных комнат
€87,995
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Шале 3 спальни с Buses, с Terrace, с Schools
La Cala del Moral, Испания
3
2
126 м²
шале - Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) , Общая площадь 126m2, 321.96m2, 3 Кол-во …
€459,900
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