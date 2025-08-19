Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало в La Axarquia, Испания

Rincon de la Victoria
3
4 объекта найдено
Бунгало в Torrox, Испания
Бунгало
Torrox, Испания
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Это эксклюзивный комплекс из 58 квартир и пентхаусов на побережье Коста-дель-Соль, расположе…
$580,839
Бунгало в Benagalbon, Испания
Бунгало
Benagalbon, Испания
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Этот эксклюзивный комплекс предлагает 69 домов с 2, 3 и 4 спальнями, спроектированных таким …
$812,176
Бунгало в Rincon de la Victoria, Испания
Бунгало
Rincon de la Victoria, Испания
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен всего в 1 000 метрах от великолепных пляжей Ринкон-де-…
$389,240
Бунгало в Rincon de la Victoria, Испания
Бунгало
Rincon de la Victoria, Испания
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен всего в 1 000 метрах от великолепных пляжей Ринкон-де-…
$389,240
