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Продажа домов с видом на горы в La Axarquia, Испания

Velez Malaga
3
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Torrox, Испания
Вилла 4 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 4/4
Большая Вилла в Торроксе, Коста-дель-Соль, с Живописным Видом на Море Торрокс – известный го…
$466,234
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Вилла 4 комнаты в Torrox, Испания
Вилла 4 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Шикарный Дом с Бассейном и Гаражом в Торроксе, Испания. Отдельностоящий дом в Торроксе, Испа…
$476,618
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Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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