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Продажа домов с гаражом в lHorta Nord, Испания

Годелья
14
el Puig de Santa Maria
3
Pucol
3
Paterna
3
8 объектов найдено
Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$749,603
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$887,690
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 212 м²
Вирентия, название этого сектора Годеллы, на латыни означает «растительность». Этот термин с…
$865,739
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$871,018
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Типы недвижимости в lHorta Nord

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

с садом
с террасой
с бассейном
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