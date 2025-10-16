Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Жирона
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
71
Бланес
32
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
26
Кастель-Пладжа-де-Аро
20
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Пералада, Испания
Вилла 5 комнат
Пералада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
