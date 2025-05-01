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Продажа домов с террасой в Эльче, Испания

виллы
14
5 объектов найдено
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
$689,166
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла в Гран Алакант, 4 спальни, площадь 99 м2 - MAS1110646 4 спальни, 2 ванные…
$455,595
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Великолепная вилла в Гран Алакант, Испания - MAS119362 4 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$404,612
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Дом 4 спальни в Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
$728,919
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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с видом на горы
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