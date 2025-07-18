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Продажа домов с садом в Эльче, Испания

виллы
20
1 объект найдено
Дом в la Marina, Испания
Дом
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Роскошные виллы Рядом с пляжем в Коста Бланка Добро пожаловать на эксклюзивное продвижение р…
$621,889
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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