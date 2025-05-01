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Дома на берегу моря в Эльче, Испания

виллы
14
3 объекта найдено
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
$689,166
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Дом 7 комнат в lAltet, Испания
Дом 7 комнат
lAltet, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 374 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Испании Добро пожаловать в вашу меч…
$724,715
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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с террасой
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