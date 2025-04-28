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Виллы около гольф-клуба в Виналопо-Митхе, Испания

Aspe
9
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3 объекта найдено
Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
$405,649
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
$1,74 млн
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
$659,724
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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