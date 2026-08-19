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Виллы с бассейном в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
36
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11 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Aspe, Испания
Вилла 7 комнат
Aspe, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, большой террасой и садом, расположенная в привилегиро…
$426,834
НДС
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Вилла 7 комнат в Aspe, Испания
Вилла 7 комнат
Aspe, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Привлекательная вилла с частным бассейном, большой террасой и садом, расположенная в привиле…
$413,192
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Вилла премиум-класса с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с по…
$380,588
НДС
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Вилла 4 комнаты в Aspe, Испания
Вилла 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Фантастическая вилла с большой террасой, садом и частным бассейном в окружении природы Ср…
$281,114
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Элегантная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная на огромном уч…
$416,570
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная на огромном уча…
$378,643
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Потрясающая вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с полем…
$349,449
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном в окружении природы Срок сда…
$359,137
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Привлекательная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном в окружении природы С…
$283,563
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Великолепная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с поле…
$343,683
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Великолепная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с поле…
$367,169
НДС
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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