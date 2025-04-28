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Виллы с террасой в Виналопо-Митхе, Испания

Aspe
9
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9 объектов найдено
Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
$405,649
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современные шале с 3 спальнями в долине Ондон . Современные шале с 3 спальнями в долине Ондо…
$266,580
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Новые виллы в Пиносо. Одноэтажная вилла построена на участке площадью 1…
$266,580
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
$1,74 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Новые виллы в Пиносо. Одноэтажная вилла построена на участке площадью 1…
$270,745
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
$659,724
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Шале с 3 спальнями в сельской местности в Ондон-де-лас-Ньевес. Шале в современном стиле с 3 …
$372,014
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Шале с 3 спальнями в сельской местности в Пиносо. Шале нового строительства в сельской местн…
$518,581
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Откройте для себя это впечатляющее развитие восьми отдельных домов на одну семью, расположен…
$404,163
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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