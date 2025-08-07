Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Виналопо-Митха
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Виналопо-Митхе, Испания

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
$289,345
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
$283,558
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти