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Таунхаусы с бассейном в Виналопо-Митхе, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, расположенный рядом с полем…
$422 287
НДС
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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