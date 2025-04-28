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Таунхаусы с садом в Виналопо-Митхе, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаусы с 3 спальнями Этот частный комплекс красивых таунхаусов с 3 спальнями комбинирует …
$217,975
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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