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Виллы с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Эльче
22
Santa Pola
5
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
€198,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
€248,500
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
€285,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
€632,000

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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